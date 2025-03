Ilrestodelcarlino.it - Gli occhi dell’Italia su Sanremo . Le nostre curiosità sul Festival

Dall’11 al 15 febbraio, si è tenuto ildi, l’evento più atteso dell’anno da molti giovani, perché salgono sul palco dell’Ariston cantanti emergenti come Olly, Bresh, Sarah Toscano e Tony Effe. Quest’anno non sono mancati momenti particolari, a cominciare dalla polemica aperta proprio da Tony Effe, che ha destato scalpore durante la terza puntata. All’artista non è stato infatti consentito di indossare una collana, in quanto pubblicizzava un noto brand e di conseguenza ha minacciato di non cantare indispettito dal fatto che all’artista ospite, Damiano David, esibitosi prima di lui, è stato invece concesso di mostrare i gioielli. A proposito degli ospiti, Jovanotti ha portato felicità e un pizzico di nostalgia, cantando le sue canzoni più celebri del passato, come ‘L’ombelico del mondo’ e ‘Il più grande spettacolo dopo il big bang’.