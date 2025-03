It.insideover.com - Gli hacker di Kim? I migliori al mondo: quali sono i loro segreti

L’ultimo colpo realizzato è stato il furto del suo genere più grande della storia: 1,5 miliardi di dollari in criptovalute rubate all’exchange Bybit, un colosso con sede a Dubai. È bastato un attacco informatico ben preparato per consentire aglidel Lazarus Group di impossessarsi dell’enorme bottino di token digitali. E portare il ricavato in Corea del Nord, da dove questo gruppo di cyber-guerrieri lavora quasi 24 ore su 24 per raccogliere denaro dai canali globali e usarlo per lo sviluppo (militare e non solo) delPaese. A dire il vero, non sappiamo se i sospettati siano davvero i cyber-guerrieri diJong Un, ma l’Fbi non ha dubbi: le tracce portano dritte a Pyongyang. Gli smanettoni del governo nordcoreanoin ogni caso diventati i numeri uno nel riciclaggio di criptovalute.