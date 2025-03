Ilrestodelcarlino.it - Gli giurano amore e gli spillano 137mila euro

Macerata, 25 marzo 2025 – Conosce sui social network due donne che, con la promessa di iniziare una relazione sentimentale con lui, riescono a spillargli oltre. Vittima un 74enne di Pieve Torina, che stava attraversando un momento difficile ed è caduto nella trappola. Ma i carabinieri della stazione di Pieve Torina, al termine delle indagini, hanno denunciato una 29enne di Mantova e un 49enne di Pellezzano, in provincia di Salerno, per il reato di truffa aggravata e continuata ai danni del pensionato. Le indagini sono cominciate lo scorso agosto quando il 74enne, anche grazie all’incoraggiamento dei fratelli, ha trovato la forze di denunciare quanto accaduto. La vittima, con non poche difficoltà legate al senso di colpa per quanto successo, ha raccontato che dal 2018 al 2019, per il primo episodio, e poi dal 2019 al 2024, per il secondo episodio, era stato truffato da due distinte, presunte donne.