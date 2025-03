Ilfattoquotidiano.it - Gli alpini come operai con la scopa sulla pista da bob di Cortina: ecco la foto-prova. Ma Salvini dice: “Non so nulla”

Lagrafica è inoppugnabile. Qualche giorno fa tresono stati immortalati all’interno del cantiere di Impresa Pizzarotti, che stava cercando di ultimare lada bob di, intenti a lavorare. Un ragazzone in tuta mimetica ha unain mano, l’elmetto (non militare, ma dao) in testa e il giubbotto che si deve per regolamento indossare quando si mette piede nei luoghi dove è in corso una costruzione. A fianco c’è un raschietto utilizzato nella ghiacciatura dellache serve per le Olimpiadi invernali. In secondo piano altri due militari, vestiti allo stesso modo, sono ritratti accanto a un civile con un badile in mano. Ilfattoquotidiano.it ha già pubblicato ladi un pullmino (vedi sotto) servito per portare nel cantiere i militari, adesso la nuova istantanea è la conferma che corrispondeva al vero quello che Fabio Massimo Saldini, commissario governativo di Società Infrastrutture Milano2026, aveva dichiarato a un giornale locale il 16 marzo scorso.