Quotidiano.net - Gli 007 Usa gelano il Senato: “La Russia prepara un satellite con armi nucleari. La Cina punta a superarci nel 2030. Ed entrambi vogliono la Groenlandia...”

Roma, 25 marzo 2025 - Gli Stati Uniti sono sotto minaccia, è quanto hanno confermato in audizione ali dirigenti delle principali agenzie di intelligence Usa. Mentre iri sembravano più interessati al caso Signal, chat su cui sarebbero stati condivisi per errore con un giornalista i piani top secret di Washington contro gli Houthi, Tulsi Gabbard, capo della National Intelligence, John Ratcliffe, numero uno della Cia, e Kash Patel, alla guida dell'Fbi, hanno detto altro, e molto più inquietante di una semplice svista senza conseguenze. Minacce molteplici, ma il rapporto sembra scritto da Trump Per i capi dell’intelligence americana se la guerra in Ucraina continua crescono i rischi un'escalation involontaria, con coinvolgimento delle. Nel rapporto delle agenzie di Intelligence Usa le minacce sono molteplici: dallacheunper lanciarealla, minaccia più grande e completa per gli Stati Uniti.