Giustizia dall’Ambiente alla Sicurezza sul lavoro | la prima convention nazionale sul ruolo del consulente forense a Firenze

Il 2 aprile, alle 8.30, il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio ospiterà, ladedicataconsulenza tecnica giudiziaria. L’evento, organizzato dal Comune die dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di, affronta tematiche cruciali come la responsabilità professionale, l’importanza delle perizie nei processi giudiziari, la sostenibilità ambientale e l’aggiornamento delle tariffe professionali.Secondo i dati forniti dall’avvocato Anzanelli, il 65% delle controversie in Italia coinvolge consulenti tecnici d’ufficio (CTU), e le loro conclusioni influenzano il 95% delle sentenze.Sergio Luzzi, consigliere dell’Ordine degli Ingegneri di, sottolinea l’importanza di un confronto tra magistrati, avvocati e ingegneri per garantire decisioni basate su evidenze tecniche solide.