Puntomagazine.it - Giuseppe Vicenzi, il “Re dei Biscotti”, si spegne a 92 anni

Leggi su Puntomagazine.it

Addio al fondatore del Gruppo, l’uomo che ha portato i savoiardi italiani nel mondoSi è spento all’età di 92, imprenditore veronese noto come il “papà dei savoiardi” e fondatore del Gruppo. L’uomo, ribattezzato il “Re dei“, è morto nella sua casa di Castel San Pietro a Verona a seguito di problemi di salute. La notizia ha suscitato grande commozione nel mondo dell’industria dolciaria e non solo.Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha espresso il suo cordoglio con un messaggio toccante: “Ci lascia un campione“.ha segnato la storia dell’industria dolciaria italiana, trasformando un’attività artigianale di famiglia in un’impresa di successo. Figlio del pasticcere Angelo, ha reso celebri le ricette della nonna Matilde, custodite gelosamente nel suo ufficio e divenute il simbolo della sua azienda.