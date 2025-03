Liberoquotidiano.it - Giuseppe Conte come Prodi: "Fallo di reazione" con la giornalista di Quarta repubblica

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Avete preso la velina di Fazzolari?".risponde così, con sprezzo, alla domanda di unadi, che chiede conto all'ex premier delle spese per la difesa. Undialla Romano. "Abbiamo fatto i compiti a casa e abbiamo visto che quando era presidente del Consiglio.", inizia a domandare l'inviata di Nicola Porro per il talk del lunedì sera di Rete 4. Il leader del Movimento 5 Stelle cammina svelto e la interrompe, facendo una battuta (un po' nervosa) citando il sottosegretario alla Presidenza dellaGiovanbattista Fazzolari. Il senso è: giornalisti imbeccati da Palazzo Chigi per mettere in difficoltà le opposizioni. Una tesi non troppo distante da quella, espressi in termini più brutali, dall'editorialista diMassimo Giannini, che sabato commentando lascomposta dicon Lavinia Orefici, altra inviata di(sono giorni evidentemente "sfortunati" per la redazione, mettiamola così), colpevole di avergli fatto una domanda sul Manifesto di Ventotene, aveva parlato di una "lezione ai giornalisti sicari di regime".