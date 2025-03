Movieplayer.it - Giulio Greco, tra Prophecy e Gangs of Milano: "Bisogna uscire dai canoni"

La filosofia orientale, le produzioni internazionali e l'importanza dei giornalisti: la nostra intervista all'attore, al cinema con il film di Jacopo Rondinelli e in tv con la serie Sky. Molto spesso le interviste telefoniche si organizzano tra un ciak e l'altro. Il ritmo dei set è esasperato, e i piani cambiano repentinamente. Come è accaduto a, impegnato nelle riprese del suo prossimo lavoro. L'appuntamento iniziale salta, e lo ritroviamo il giorno dopo, mentre sta andando in aeroporto (un altro classico!). Classe 1991, l'attore ha da sempre alternato produzioni nazionali ed internazionali, sottolineando il momento assolutamente propizio per gli interpreti: sempre più preparati e sempre più esportabili. "In Italia ci sentiamo minacciati dallo straordinario", ci dice, "Siamo campanilisti, peròaprirsi.