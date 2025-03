Vanityfair.it - Giulia Valentina: «Se un vestito non esce dal guardaroba da tre anni è ora di venderlo»

La content creator ha selezionato una serie di capi per House of Vinted, una collezione di articoli di lusso in vendita a partire dal 25 marzo sulla piattaforma. Per l'occasione ci ha parlato il suo rapporto con la moda e con il second hand, svelandoci anche un'abilità di cui va molto fiera