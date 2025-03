Ilrestodelcarlino.it - Giulia Grandinetti premiata per la migliore regia

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Premio per la miglioralla maceratese, nella XXesima edizione di Cortinametraggio. La regista ha guadagnato il riconoscimento con "Majonezë", opera già finalista nella cinquina dei David di Donatello, presentata in anteprima e vincitrice al Festival del cinema di Roma, sezione Alice nella città, prodotta da Lupin Film, London Production Studios e Close Film. Al centro una storia di ribellione contro l’oppressione familiare e sociale, un viaggio in bianco e nero in un villaggio nel cuore montuoso dell’Albania. Qui Elyria vive con la sua famiglia seguendo le rigide regole imposte dal padre, nascondendo la sua rabbia con l’obbedienza fino al compimento di un amaro ma necessario atto di rivoluzione. "È per me un grande onore ricevere questo riconoscimento, che premia nello specifico il mio ruolo di regista – ha affermato–.