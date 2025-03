Quotidiano.net - Giulia Bongiorno: "Equilibrio necessario sui cognomi dei figli"

"In Commissione sono molteplici le proposte e le stiamo analizzando con scrupolo. A mio avviso la questione deiimpone di trovare un punto diche non renda nessun genitore invisibile". La presidente della Commissione Giustizia del Senato e responsabile giustizia della LegaBongiora così con l'ANSA la proposta lanciata da Dario Franceschini (Pd) di un disegno di legge per attribuire aisolo il cognome della madre.