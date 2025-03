Internews24.com - Giroud non dimentica il Milan: «Vincere lo scudetto nel 2022 è stato incredibile»

Olivier Giroud, ex attaccante del Milan, ha ricordato i suoi trascorsi in Italia.

«Ho vissuto nove anni splendidi in Inghilterra, ma difficilmente potrei trovare un campionato migliore della Serie A. Giocare per il grande Milan vincere lo scudetto nel 2022 è stato incredibile. Da bambino tifavo per quel Club, per cui aver avuto la possibilità di difendere quei colori per tre anni è stato un grandissimo orgoglio. Ho avuto l'opportunità di lavorare con Maldini, Pioli, Ibra. In Italia mi sono divertito. Passione dei tifosi e amore per il calcio? Non avevo mai provato nulla di simile prima. San Siro è il vero tempio del calcio»