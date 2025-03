Sport.quotidiano.net - Girone B, la rincorsa salvezza del Milan Futuro. Il Diavolo all’inferno. Due gare per sperare

L’ultima ed ennesima sconfitta contro l’Arezzo e la contestuale vittoria del Sestri Levante sul Pescara hanno spedito ilall’ultimo posto delB per la prima volta in stagione. In questo momento i rossoneri sarebbero retrocessi in Serie D. Ma nulla è perduto, visti i distacchi minimi di classifica: il Legnago, diciannovesimo, ha gli stessi punti del(ma anche gli scontri diretti a favore), mentre il Sestri Levante ne ha solo due in più. I playout sono ancora alla portata degli uomini di Massimo Oddo, ma nelle prossime e ultime cinque partite servirà ritrovare con regolarità quei tre punti che mancano da quasi due mesi. A questo proposito saranno fondamentali sia la gara di sabato contro il Campobasso, sia il successivo scontroa Sestri.da non sbagliare, anche perché poi il finale di stagione presenterà sfide più ostiche, tra cui l’incrocio con la Ternana dell’ex Ignazio Abate.