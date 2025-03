Sport.quotidiano.net - Girone A: oggi il presidente scoprirà le carte. Crisi di risultati, il Lumezzane esonera Franzini

(Brescia)Ilha deciso "con rammarico" dire Arnaldo. La dura legge deiha sancito la conclusione anticipata (e per molti versi inattesa) del felice rapporto tra l’allenatore piacentino e la società valgobbina. Un connubio iniziato ormai più di tre stagioni fa dall’Eccellenza e che, grazie a due campionati vinti di fila, ha riportato i rossoblù tra i professionisti. Lo scorso anno la matricola valgobbina è riuscita a centrare quei playoff che rappresentavano l’obiettivo dichiarato del torneo in corso. Purtroppo ilè incappato in una serie negativa (la vittoria manca ormai da nove partite e il “Saleri” è diventato tabù per la squadra di casa) che lo ha spinto lontano dagli spareggi promozione, facendolo scivolare a due soli punti dai playout.