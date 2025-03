Ilrestodelcarlino.it - Giro d’Italia, cambia il percorso. Gombio stralciato, si sale a Casina

e Trinità stralciati, con la carovana che entrerà invece a. La gioia dell’arrivo delè sì per vedere i campioni del ciclismo passare sotto casa, ma contestualmente anche perché – stando ad un vecchi luogo comune che corre lungo i paesi – "rifanno finalmente le strade". Ma non è sempre vero, o quantomeno non è sempre possibile. La corsa rosa non può fare, implicitamente, i ‘miracoli’. Infatti ildella 12ª tappa del 22 maggio – con partenza da Modena e arrivo a Viadana (Mantova) con un altro passaggio nelle terre reggiane dopo il grande traguardo dell’11ª tappa del giorno precedente a Castelnovo Monti – quasi sicuramente subìra una modifica del tragitto. La colpa? La strada di(frazione del comune della Pietra di Bismantova) che non sarebbe stata giudicata in condizioni idonee negli ultimi sopralluoghi dall’organizzazione della kermesse ciclistica.