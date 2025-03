Ilgiorno.it - Giovani e disagio, apre lo sportello-sentinella

Lotta alle:Gabbiano J lodella Asst Melegnano-Martesana pertra i 14 e 24 anni. Accesso libero, "approccio multidisciplinare, rafforziamo il legame con le famiglie, la scuola e il territorio", spiega l’azienda. La sede racconta molto degli obiettivi dei piano, è alla scuola media "Aldo Moro", istituto comprensivo Rita Levi Montalcini, in via don Lorenzo Milani 4. Cioè lontano dall’ospedale. Ad ascoltare i ragazzi si alterneranno gli operatori del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze, "indirizzando al cammino migliore, sulla base delle necessità di ciascuno e in rete - spiega il primario Federico Durbano –. L’ottica è quella dell’inclusione e di supporto alle azioni di promozione della salute. Volevamo uno spazio fuori dai servizi sanitari, tutte le ricerche confermano che all’interno di quel perimetro gli adolescenti non entrano.