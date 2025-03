Ilrestodelcarlino.it - Giornate Fai, un successo. Seimila visite nel Piceno:: "Grande lavoro di squadra"

LeFai di Primavera sono state un grandissimo. Lo confermano i numeri con oltrepresenze nei luoghi scelti dalla Delegazione di Ascoli. I luoghi più apprezzati sono stati il Salone delle Feste di Palazzo Alvitreti e il Salone delle Battaglie di Palazzo Malaspina con ben 1.200 visitatori ciascuno. "Volevamo un po’ raccontare quella che era la vita dei palazzi nobiliari nei vari periodi, col salone delle feste di palazzo Alvitreti e con quello di palazzo Malaspina, il salone delle battaglie – ha ammesso Erika Filipponi, capo delegazione Fai di Ascoli – e dobbiamo ammettere che l’idea è stata particolarmente apprezzata. Cittadini in fila a caccia di curiosità e di bellezze. L’antico palazzo Alvitreti, sede di Confindustria Ascoli, non era conosciuto neanche da tanti ascolani ed è diventato visitabile per leFai di Primavera, nel 50° anniversario del Fondo ambiente italiano.