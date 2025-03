Agi.it - Giornata nera per il lavoro: vittime nel napoletano, a Orvieto e in Friuli

AGI -per il: tre incidenti mortali si sono verificati nelle ultime ore in tre distinti episodi. Lesono tre operai, un 51enne deceduto a Sant'Antonio Abate, nele un 22enne ha perso la vita a Pordenone inVenezia Giulia, infine, un 38 è stato investito e ucciso sull'A1 nei pressi di.. Nel primo caso, l'operaio è rimasto incastrato nel nastro trasportatore nell'azienda di smaltimento rifiuti deldove lavorava. Il secondo episodio si è verificato nella fabbrica Stm di Molino di Campagna, in provincia di Pordenone. L'azienda è specializzata nella lavorazione dell'acciaio a caldo. Secondo una prima ricostruzione al vaglio degli inquirenti l'operaio di 22 anni sarebbe stato colpito alla schiena da un frammento metallico mentre lavorava vicino a uno stampo che sarebbe esploso provocandogli gravissime lesioni interne.