Ilrestodelcarlino.it - Giornalisti in erba

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’articolo intitolato ‘La campionessa di tennistavolo Carlotta Ragazzini torna a scuola’, sulla visita dell’atleta bronzo alle paralimpiadi di Parigi che ha visitato la sua ex scuola media di Reda, è stato scritto dagli studenti della classe 2^ AR del plesso di Reda della scuola media ‘Carchidio Strocchi’ (dirigente Maria Saragoni), con la responsabile Nina Tampieri e la prof Laura Buti. L’articolo dal titolo ‘Quali sport è possibile praticare a Reda?’ sulle opportunità per i ragazzi di Reda per quanto riguarda gli sport da praticare, è stato scritto dagli studenti della classe 2^ AR del presso di Reda della scuola media ‘Carchidio Strocchi’ (dirigente Maria Saragoni), con il responsabile Diego Strada e la prof Laura Buti.