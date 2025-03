Giornalista nella chat, l’attacco agli Houthi rivelato alla stampa

Leggi su Panorama.it

Se foste degli alti ufficiali delle Forze Armate nel momento di dare il via a un attacco contro postazioni nemiche, probabilmente controllereste i destinatari della missiva. Ebbene, pare invece che così non sia stato. Gli alti funzionari della sicurezza nazionale, che hanno coordinato gli attacchi aerei contro gli obiettiviin Yemen all’inizio di questo mese, hanno utilizzato un canale di comunicazione non protetto, che includeva accidentalmente anche il caporedattore della testata The Atlantic. Certamente un alleato, ma la procedura seguita pare aver violato protocolli federali e la legge.In un articolo pubblicato lunedì, il caporedattore in questione, Jeffrey Goldberg, ha affermato di essere stato aggiunto a un gruppo su Signal, un’app di messaggistica open source incentrata sulla privacy, da qualcuno che si è identificato come Michael Waltz, consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Donald Trump.