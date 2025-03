Lettera43.it - Giornalista inserito per sbaglio nella chat del Pentagono, Trump difende Waltz: «È un brav’uomo»

«L’unico intoppo in due mesi ed è risultata essere una cosa non grave». Lo ha detto Donalda Nbcnews, commentando l’inserimento per errore in unadeldel direttore di The Atlantic, Jeffrey Goldberg, che ha avuto modo di leggere conversazioni sui piani anti-Houthi altrimenti top secret. Una vicenda clamorosa, che potrebbe configurare una violazione dell’Espionage Act, ma archiviata invece in fretta da, che si è affrettato are il consigliere per la sicurezza nazionale Michael, definito «un» che «ha imparato la lezione». Quando gli è stato chiesto in che modo Goldberg fosse stato aggiunto alladi Signal,ha risposto che il contatto «era sul telefono di uno del team di Michael, era lui ad avere il numero». The Donald ha aggiunto che la presenza del«non ha avuto alcun impatto» sulle operazioni militari contro i ribelli yemeniti.