Ilrestodelcarlino.it - Giorgia Basinghi muore giovane madre, stroncata a 24 anni da una malattia

Toano (Reggio Emilia), 25 marzo 2025 – Toano piange la perdita dellaa soli 24da una graveche le toglie per sempre la gioia di vedere crescere la propria figlia Irene, di soli 8 mesi. Una grande tragedia per suo marito Roberto Pè e per la sua famiglia, la mamma Stefania, il papà Wainer, il suocero Paolo, la suocera Valentina, il cognato Marco, i nonni. Una notizia che si è diffusa rapidamente e che ha sconvolto tutto il paese,era ricoverata all’ospedale di Sassuolo dove era in cura da qualche tempo.e Roberto era una coppiae felice che avevano da poco avuto una splendida bambina. Una gioia spezzata dal dolore. Proprio in occasione della nascita di Irene, i medici hanno scoperto la gravedi