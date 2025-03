Padovaoggi.it - Giordani stoppa eventuali speculazioni sulla casa di riposo Breda: «Rsa fondamentali per gli anziani»

Leggi su Padovaoggi.it

«Le Rsa rappresentano una funzione molto improntante per la città e nell’obbiettivo strategico di offrire servizi di qualità per la popolazione anziana. Ecco per mi premeva evitaredi altro tipo su un immobile che per anni ha svolto questa funzione e con questo percorso che faremo in.