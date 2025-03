Thesocialpost.it - Gioia e Ginevra, cugine morte insieme in un incidente stradale: condannata la mamma

Una sentenza che ha colpito duramente gli imputati e i loro legali, quella emessa ieri dal Tribunale di Modena, che ha condannato Alberto Marchetti, camionista di 66 anni di Medolla, e Monica Lorenzatti, 52 anni di Villarbasse (Torino), per il tragicoavvenuto il 27 ottobre 2017 sull’A22, tra Trento e Verona. La condanna per omicidio, con pena sospesa, ha previsto due anni di reclusione per i due coinvolti nel tamponamento che ha spezzato la vita di tre persone: la figlia di Monica,Virginia Casciani, di 9 anni, e la nipoteBarra Bajetto, di 17 anni, entrambe promesse del pattinaggio artistico.Nel terribile schianto, avvenuto all’altezza di Mattarello, nel sud di Trento, solo Monica Lorenzatti era riuscita a sopravvivere nonostante le gravi ferite. A distanza di venti mesi dal drammatico, anche la sorella gemella di Monica, Graziella, madre di, ha perso la vita, aggiungendo dolore e sconforto alla già devastante tragedia.