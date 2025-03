Ilrestodelcarlino.it - Giocatori in rosa cresciuti in casa. Il Cesena batte tutta la cadetteria

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Undici, praticamente una squadra intera anche con quasi tutti i ruoli coperti, tanti sono gli elementi all’interno dellabianconera che provengono dal vivaio mettendoci dentro anche Dario Saric, che dalla cantera romagnola è transitato per un solo anno, nel 2012/2013 tra le fila dell’Under 16, e Andrea Ciofi, che ha solo completato il suo percorso di formazione calcistica, iniziato nella Roma, giocando un anno nella primavera di Claudio Rivalta. Nessuno come il Cavalluccio in serie B ha messo a disposizione dell’allenatore della prima squadra tanti talentiin. Dietro alinfatti ci sono Sassuolo, Spezia e Brescia che hanno inpoco più della metà dei profili, sei a testa, provenienti dalle giovanili, mentre scorrendo questa speciale classifica in fondo troviamo Mantova, Carrarese, Pisa e Juve Stabia, prossima avversaria del, che non hanno nessun nome arrivato dal vivaio.