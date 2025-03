.com - Ginnastica Ritmica / Sofia Raffaeli risplende al Gran Prix Marbella 2025

Leggi su .com

Inaugurata la stagione internazinale della. Al, oro al cerchio e al nastro e argento alle clavette per la campionessa olimpica chiaravallese, medaglia di bronzo Parigi 2024CHIARAVALLE, 25 marzo– Incetta di medaglie per la campionessa olimpica,. Torna vincente dal, con tante consacrazioni per il giovane talento chiaravallese, la farfalla dellanazionale.Una kermesse sportiva, quella andata in scena nel fine settimana scorso in Spagna inaugurando di fatto, la stagione internazionale di questa disciplina, con al cospetto le migliori ginnaste a livello mondiale.La chiaravalleseha affrontato la sua prima competizione categoria All Around del nuovo ciclo olimpico. La medaglia di bronzo olimpico Parigi 2024 ha dato prova, per l’ennesima volta, di classe, tecnica, interpretazione, precisione e carisma in un mix perfetto ben calibrato svoltosi in pochi essenziali minuti, di esecuzione.