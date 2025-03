Ilnapolista.it - Gimenez salta Napoli-Milan? È uscito dolorante durante Messico-Panama (Di Marzio)

L’attaccante delSantiagoè stato sostituito negli ultimi minuti di gara tra il suoe il, non sembrava infatti stesse benissimo.? Le novità sull’infortunio dell’attaccanteSecondo quanto riportato da Gianluca Di:Le condizioni del rossonero verranno valutate appena rientrerà aello, non dovrebbe essere nulla di preoccupante. Da capire però se si tratti di una semplice botta, un affaticamento muscolare o altro.Repubblica: Lukaku e Raspadori hanno convinto Conte a confermare il 3-5-2 Contro ilAntonio Conte confermerà il 3-5-2-. È quanto scrive Repubblicacon Marco Azzi.La probabile conferma del 3-5-2 è legata soprattutto agli exploit dei nuovi gemelli del gol azzurri, visto che Romelu Lukaku è andato a segno per tre volte in 180’ con il suoBelgio e Giacomo Raspadori si è fatto valere con la maglia dell’Italia: un assist e una rete su rigore nel pareggio pirotecnico di lunedì a Dortmund contro la Germania.