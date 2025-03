Thesocialpost.it - Giletti chiede rispetto per gli italiani e chiude il collegamento con Maistrouk: “Programma di m****”

Tensione altissima nello studio televisivo di Rai3 durante l’ultima puntata de Lo stato delle cose, il talk show condotto da Massimo. Protagonista della rissa verbale con il conduttore è il collega giornalista ucraino Vladislav. Quest’ultimo, per altro non certo nuovo a scenate del genere, si lascia trasportare un po’ troppo dal suo fervore nazionalistico. E così, ad un certo punto, unvisibilmente infastiditobruscamente ilvideo con il suo ospite. La reazione social discatena il putiferio.Leggi anche: Il conduttore russo Solovyev insulta Pina Picierno dopo la mancata ospitata da: “Idiota patentata”Il post di“Ho fatto una cazzata ad accettare l’invito a quel ristorante la parolaccia che è ildi, che prende per i fondelli da anni i telespettatori.