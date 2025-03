Thesocialpost.it - Gianmarco muore mentre studia a 19 anni: comunità sotto shock

Leggi su Thesocialpost.it

Bruscia, studente 18enne dell’IIS Volterra-Elia di Ancona, è morto improvvisamente domenica 23 marzova nella sua abitazione a San Costanzo, in provincia di Pesaro e Urbino. La tragedia è avvenuta a pochi mesi dagli esami di maturità, che avrebbe sostenuto a giugno, lo stesso mese in cui avrebbe compiuto 19.Secondo quanto ricostruito,era nella sua cameretta, intento are matematica, la sua materia preferita, quando è stato colto da un malore improvviso. A trovarlo è stato il fratello maggiore, che lo ha visto riverso sui libri. Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 112. La salma è stata trasferita all’ospedale di Fano per accertamenti che chiariranno le cause del decesso.Distrutto dal dolore il padre Davide Bruscia, noto imprenditore agricolo e consigliere comunale, che ha escluso la presenza di patologie pregresse: “Non soffriva di alcuna malattia.