Ilrestodelcarlino.it - Gianmarco Bruscia ucciso a 18 anni da un attacco al cuore mentre studia

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ancona, 25 marzo 2025 – E’ morto a 18nell’anno in cui avrebbe dovuto prendere il diploma e maturarsi. Una notizia tragica, ieri mattina, ha scosso due comunità. Quella di Ancona dove il ragazzo frequentava l’Itis Volterra Elia di Torrette e quella più piccola e riservata di San Costanzo, un paese della Valcesano, a nord di Senigallia dove il ragazzo abitava con la sua famiglia. Domenica sera tinto di nero per la morte di di, 18, figlio minore di Davide, noto imprenditore vitivinicolo e consigliere comunale di San Costanzo. Il giovane ha accusato un malore verso le 18,30 di domenicasi trovava in casa are, e nonostante i soccorsi non c’è stato nulla da fare. A dare l’allarme è stato il fratello Manuel, che l’ha trovato riverso sul pavimento della sua camera.