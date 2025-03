Ilrestodelcarlino.it - Gianfranco, appello del figlio: "Diteci se qualcuno gli ha dato un passaggio"

Una ricerca senza sosta quella che si sta svolgendo ormai da giorni per ritrovarePaolini, l’82enne scomparso dalla sua abitazione venerdì 21 marzo. Dopo il ritrovamento della bicicletta in strada della Blilla, una via che collega Villa Ceccolini, dove lui abita, con Ginestreto e Candelara, e dopo le giornate di ricerca in quella vasta zona, fatta di fossi, laghetti e boscaglia, la famiglia diha voluto lanciare un, un sollevamento delle coscienze: "La nostra ipotesi – racconta Lorenzo Paolini,dell’uomo – è chegli abbiaun, che lo abbiano portato da qualche parte perché magari detto da mio padre. Sono +passati tre giorni e purtroppo, in quella zona, non abbiamo trovato niente se non la sua bicicletta. Nemmeno con i cani molecolari o con i droni.