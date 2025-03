Metropolitanmagazine.it - Giancarlo Magalli sull’ultima moglie Valeria Donati: “È finita per colpa di una persona”

Magalli è stato sposato per ben vent’anni con la seconda, che nel 1994 gli diede la figlia Michela. Ora, ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, il conduttore ha rivelato che il matrimonio naufragò per via di una «orribile che manipolò miae la portò via da me». Tutto iniziò quando, attraversando un momento difficile, si affidò a uno psichiatra: «Non era un problema di coppia, lei stava solo cercando un aiuto per sé stessa» ha spiegato Magalli. Aggiungendo con amarezza che il medico riuscì invece a insinuare nella mente dellal’idea che fosse proprio il loro matrimonio la causa del suo malessere: «La convinse che la nostra relazione era sbagliata e lei mi lasciò. La verità è che lui voleva conquistarla. Alla fine loro due si misero insieme e io dovetti farmi da parte».