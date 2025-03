Davidemaggio.it - GialappaShow, in arrivo nuove imitazioni. Elodie prima co-conduttrice

Sta per tornare uno degli show più riusciti targato Sky e in onda su Sky Uno, in chiaro su Tv8 e in streaming su NOW. E’, che lunedì 31 marzo 2025 inserata dà il via alla quinta edizione, guidata – come le precedenti – dal Mago Forest con le voci fuoricampo della Gialappa’s Band (Marco Santin e Giorgio Gherarducci).Le: dalla Bella alla Hunziker, da Damiano David a Cannavacciuolo, gag, parodie e risate rappresentano come ogni anno il menù del programma che, come promettono i Gialappi, tenta ogni volta di rinnovarsi con nuovi personaggi. Confermato il cast di comici, con qualche new entry (Carlo Amleto e Giulia Vecchi), nella quinta edizione il pubblico assisterà ainedite; tra queste: Brenda Lodigiani si cimenterà in Marcella Bella, Valentina Barbieri farà Michelle Hunziker, Giovanni Vernia sarà Damiano David, Ubaldo Pantani si calerà nei panni di Massimo Cacciari, Max Giusti proporrà Renato Zero e Antonino Cannavacciuolo, Stefano Rapone ‘sbeffeggerà’ l’ospite de Le Iene che fa il monologo.