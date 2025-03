Velvetgossip.it - GF, Shaila Gatta commenta la sua eliminazione in un video esclusivo

Sguardo carico di emozioni per, che ha dovuto affrontare la notizia della suadal Grande Fratello. Il 24 marzo 2025, durante la semifinale, la modella brasiliana ha conquistato un posto in finale, mentre l’ex ballerina di Amici ha dovuto lasciare la casa, in particolare dopo un confronto con Helena Prestes, concorrente con cui ha avuto diverse tensioni. Interrogata dal conduttore Alfonso Signorini,ha sottolineato come la sua schiettezza possa averle giocato contro. Ha anche menzionato di aver avuto recenti conflitti con Zeudi, che potrebbero aver influito sulla sua. Lorenzo, il suo compagno all’interno del reality, ha invece sostenuto che la loro relazione non ha avuto un ruolo determinante nella sua uscita, anzi, ha espresso il parere che potrebbe averli uniti di più.