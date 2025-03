Donnapop.it - Gerry Scotti cade dalle scale a Striscia la Notizia: ma la caduta è vera o finta? Ecco il VIDEO shock

Ieri sera, durante la puntata dilaè stato protagonista di unache ha suscitato molta attenzione e qualche preoccupazione tra i telespettatori. Ma cosa c’è di vero in questa scena?In un’intervista a Fanpage.it,ha rassicurato tutti, dichiarando ironicamente: «Non pensavo che unapotesse destare tanta attenzione. Sto bene, non ho nemmeno un graffio». La verità, infatti, è che laera totalmente pianificata con gli autori, una gag che fa parte della lunga tradizione di scherzi e situazioni comiche in cuie la sua collega Michelle Hunziker si sono spesso trovati coinvolti ala.La scena ha suscitato sorpresa, maha confermato che si trattava di un classico esempio di slapstick televisivo, un tipo di umorismo che ormai è diventato il marchio di fabbrica del programma satirico.