Gerry Scotti cade a Striscia la Notizia il video | cosa è successo

Il grande ritorno di Michelle Hunziker elaha subito acceso i riflettori e conquistato il pubblico, regalando un mix di affetto, comicità e un pizzico di imprevisto che ha già fatto il giro dei social. I due storici volti del tg satirico di Antonio Ricci hanno ripreso il timone del programma lunedì 24 marzo, dando ufficialmente il via alla loro decima stagione insieme.La serata è iniziata con un momento tutto da ridere, diventato in pochi minuti virale online: durante la gag introduttiva,è caduto dalle scale mentre tentava un ingresso “in grande stile”. “Volevo fare un ingresso trionfale,” ha ironizzato poco dopo, minimizzando l’incidente che ha sorpreso anche i presenti in studio.Michelle, arrivata per prima sul palco, ha aperto la puntata con entusiasmo: “È sempre un’emozione tornare, ma c’è qualcuno che manca.