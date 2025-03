Romadailynews.it - Germania: Audi mira a ulteriore cooperazione in materia di NEV in Cina

L’industria automobilistica cinese e quella tedesca hanno assistito a una piu’ stretta collaborazione nell’era dell’elettrificazione. “presenta una chiara strategia di elettrificazione per il mercato cinese e sono davvero entusiasta dei prossimi passi che faremo quest’anno”, ha dichiarato l’amministratore delegato diFAW NEV Co., Ltd. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6028317/6028317/2025-03-25/-a--in--di-nev-in-Agenzia Xinhua