Geotermia L’energia rinnovabile poco conosciuta tutta italiana

Roma, 25 mar – Le energie rinnovabili più conosciute sono l’eolica e la solare. Oggi intendo parlare di una molto meno nota. Come scritto nel titolo essa è quella della. Ovvero l’utilizzo del calore interno terrestre. Una risorsa questa decisamente meno nota rispetto alle due precedentemente citate, soprattutto nel suo utilizzo.Ladel principe “fascista”Inizio parlando di chi l’ha scoperta e resa fruibile per la collettività. Il primo al mondo nello sfruttamento di questo tipo di energia fu il principe Piero Ginori Conti brillante figura di imprenditore e politico nato a Firenze nel 1865 e deceduto nella stessa città nel 1939. L’esperimento iniziale per l’utilizzo di questa risorsa naturale fu effettuato il 4 luglio 1904 in Toscana dal principe con una dinamo azionata da un motore alternato, utilizzando il vapore caldo proveniente dal sottosuolo.