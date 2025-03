Formiche.net - Genomica, AI e salute pubblica. L’Italia alla prova dell’innovazione secondo Moriconi (MinSal)

mappatura completa del genoma umano alle tecnologie di sequenziamento di nuova generazione, passando per le applicazioni dell’intelligenza artificiale, lasta rivoluzionando il modo in cui intendiamo la prevenzione, la diagnosi e la cura. Ma a fronte delle sue straordinarie potenzialità, emergono nuove questioni urgenti, come la necessità di garantire un accesso equo su tutto il territorio nazionale, tutelare la privacy dei dati genetici e sviluppare una governance in grado di tenere il passo con l’innovazione scientifica. In questo scenario in rapida evoluzione, ancheè chiamata a rafforzare il proprio ruolo attraverso politiche lungimiranti, investimenti nella ricerca e modelli efficaci di collaborazione tra pubblico e privato. Ne abbiamo parlato con Stefano, capo segreteria tecnica del ministero della