GEN_ | clip esclusiva del documentario di Gianluca Matarrese

Dopo il passaggio al Sundance, unico italiano in concorso, il film che racconta l'operato di un medico del Nigurda che si occupa di fecondazione assistita e transizione arriva al cinema il 27 marzo distribuito da Barz and Hippo. Un'eccellenza tutta italiana raccontata neldi, GEN. Dopo l'anteprima mondiale nel concorso documentari internazionali del Sundance 2025, il film è pronto a spiccare la corsa nei cinema a partire dal 27 marzo distribuito da Barz and Hippo. Lache vi mostriamo quest'oggi mostra in azione il protagonista del film, il Dottor Maurizio Bini, responsabile della struttura Diagnosi e Terapia della Sterilità e Crioconservazione del Niguarda di Milano ed esperto di fecondazione assistita, alle prese con una conversazione telefonica coi genitori di uno dei suoi pazienti intenzionato a intraprendere il percorso di transizione.