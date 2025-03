Unlimitednews.it - Gemelli, interventi di chirurgia vascolare più sicuri grazie all’intelligenza artificiale

ROMA (ITALPRESS) – L‘introduzione dei sistemi di monitoraggio dei parametri emodinamici del paziente potenziati da algoritmi di intelligenzaè una svolta in sala operatoria, sia per glidigenerale, che soprattutto per quelli di, più a rischio di instabilità emodinamica.Gli anestesisti, oltre a controllare sul monitor l’andamento dei parametri del paziente, vengono allertati d(IA) e guidati nella strategia mirata alla correzione di eventuali problemi che possono insorgere nel corso di un intervento per aneurisma aortico o di disostruzione delle carotidi.“Nell’ambito del monitoraggio in sala operatoria – ricorda il dottor Andrea Russo, docente a contratto di anestesiologia all‘Università Cattolica del Sacro Cuore, responsabile della UOS di Anestesia inpancreatica di Fondazione PoliclinicoIRCCS, nella UOC Anestesia delle Chirurgie Generali e dei Trapianti diretta dalla professoressa Paola Aceto, afferente al Dipartimento Scienze dell’emergenza, anestesiologiche e della rianimazione, diretto dal professor Massimo Antonelli – da qualche anno sono state introdotte nuove tecnologie basate sull’intelligenza