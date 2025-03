Ilfattoquotidiano.it - Gaza, ancora bombe sugli ospedali: al dramma umanitario si somma un valore simbolico del gesto

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di Eugenio LanzaUna bomba che uccide e distrugge. L’ennesima. I 50mila morti non hannosaziato la brama di sangue d’Israele. Questa volta, il 21 marzo 2025, il criminale Netanyahu ha messo nel mirino un ospedale oncologico, l’unico rimasto attivo nella Striscia. Una deflagrazione ha distrutto le speranze di chi lotta con l’inferno del cancro oltre che con le fiamme degli ordigni. Non è certo la prima volta che Tel Aviv rade al suolo un nosocomio palestinese, target preferito da parte dell’IDF, ma questa volta alsi asildel.Spazzare via la sola struttura capace di combattere la quarta causa globale di morte significa voler lasciareisolata non solo rispetto al mondo, ma anche rispetto alle crudeltà inflitte dalla natura. Significa voler portare indietro di secoli le persone sopravvissute a mesi di stragi indiscriminate, lasciandole in balia di un ulteriore nemico invisibile e vigliacco.