Gatti l’imprevisto inguaia il Napoli | cosa complica l’affare

Affaredi calciomercatoilcomplica la possibile trattativa estiva con la Juventus.Federicoobiettivo principale per la difesa del: gli azzurri osservano le prestazioni del centrale difensivo con la maglia della Juventus. Con Thiago Motta in panchina,non ha avuto molta fortuna nonostante sia stato escluso dai fischi dei tifosi bianconeri verso giocatori e staff. In tanti gli riconoscono la grinta e l’impegno che mostra in campo anche se quest’anno con risultati meno positivi del previsto. Così, dato anche il momento di difficoltà del suo club, per il 26enne si sono moltiplicate le indiscrezioni di calciomercato. Su di lui c’è il, ma una recente mossa da parte del club bianconero potrebbe aver complicato i piani degli azzurri.