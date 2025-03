Juventusnews24.com - Gasperini Juve, svolta nel futuro del tecnico: è sempre più vicino a quella panchina! Tutti gli aggiornamenti sul suo futuro

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24neldel: èpiùdi Serie A!glisuldell’allenatoreArrivanomolto importanti per quanto riguarda il possibiledi Gian Piero, allenatore in scadenza di contratto con l’Atalanta nel 2026 e che tuttavia non dovrebbe rimanere un altro anno a Bergamo.Ilè anche nel mirino del mercatoma, stando a quanto riportato questa mattina da Leggo, è la Roma ad essere in pole position per assicurarselo in vista della prossima stagione.Leggi suntusnews24.com