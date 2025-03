Calcionews24.com - Gaspar Lecce, quando tornerà a disposizione di Gianpaolo? 90? in campo con l’Angola

, il difensore è tornato a dall’infortunio e ha giocato 90? in Angola-Libia: quantodi Giampaolo? Kialonda, infortunatosi al ginocchio lo scorso 7 dicembre, è tornato ad allenarsi con ilall’inizio di febbraio, ma non ha ancora giocato in Serie A. Tuttavia, ha disputato 90 minuti con la nazionale .