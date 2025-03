Formiche.net - Garanzie, Nato e cereali. Quante partite dentro il cessate il fuoco per l’Ucraina

Mentre mancano due giorni al vertice sulconvocato a Parigi ecco che nessun accordo di tregua (seppur parziale) si manifesta dopo l’incontro russo-americano e dopo che Mosca aveva fissato le sue condizioni prima di qualsiasi ragionamento sui cieli sul Mar Nero. All’appuntamento francese si arriva però con alcuni dubbi inglesi: il piano di Starmer per il mantenimento della pace in Ucraina sarebbe stato liquidato come “teatro politico” durante l’incontro dei capi militari di Regno Unito e Francia a Whitehall avvenuto due giorni fa. C’è il rischio che, per dirla con le parole di Donald Tusk, un’altra riunione non produca una decisione? E come provare a inserire nel dibattito la proposta dell’art. 5 citata da Giorgia Meloni e dall’inviato di Donald Trump, Steve Witkoff?Parigi e LondraDomani sera Emmanuel Macron riceverà all’Eliseo Volodymyr Zelensky per preparare il vertice di giovedì, un’occasione per riflettere a bocce ferme su come impostare l’incontro del giorno successivo.