Bergamonews.it - Furto di lusso all’Oriocenter, 26enne ruba 2 maglie e 4 occhiali per un valore di 1.500 euro

Leggi su Bergamonews.it

Orio al Serio.dinel pomeriggio di sabato 22 marzo al centro commerciale Oriocenter. Un uomo di 26 anni hato duette polo nel negozio Tank e 4 paia didi marca da Global Vision, per untotale di circa 1500.Erano circa le 15 quando gli addetti alla sicurezza sono stati allertati dalla commessa del negozio di abbigliamento che si era accorta deldi duette da uomo, ma non aveva fatto in tempo a fermare il ladro, che si era allontanato con la refurtiva. La ragazza ha però fornito la descrizione del malvivente, la guardia lo ha notato nella galleria davanti ad una vetrina ed ha avvertito i carabinieri di Seriate, che nel fine settimana sono in servizio con una pattuglia a piedi all’interno dello shopping center.Ilè stato fermato e perquisito: addosso, nascosti nelle tasche del giubbotto, aveva i 4 paia diGucci sottratti poco prima da Gold Visual.