Furti e rapine | tre arresti per tre diversi episodi

Fermo, 25 marzo 2025 -, scattano per gliper tre persone coinvolte in tre. A Sant’Elpidio a Mare, i carabinieri del posto hanno rintracciato e arrestato un 66enne elpidiense. L’operazione è avvenuta in esecuzione di un’ordinanza di carcerazione emessa dal tribunale di sorveglianza di Ancona. L’uomo doveva espiare una pena definitiva residua di sei mesi di reclusione per furto aggravato, reato commesso nel 2021 a Porto Sant’Elpidio ai danni di una lavanderia self service. Dopo aver espletato le formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la propria residenza, in regime di detenzione domiciliare. A Porto Sant'Elpidio, i militari dell’Arma hanno invece arrestato un 22enne tunisino con precedenti penali. Le manette sono scattate a seguito di un’ordinanza di esecuzione della misura cautelare deglidomiciliari, che ha rappresentato un aggravamento rispetto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria cui il giovane era già sottoposto perché colpevole dei reati di furto in abitazione e rapina impropria.