Fumarola Settore dell’automotive va difeso e tutelato

PALERMO (ITALPRESS) – “Ipotesi di riconvertire l’automotive per costruire automezzi militari? Noi pensiamo che ilin tutta la sua filiera debba essere protetto, debba essere rilanciato e debba poter garantire occupazione a tutti i lavoratori, sia diretti che dell’indotto. L’ulteriore investimento, che sicuramente ci sarà per via delle decisioni assunte anche a livello europeo, quindi per una difesa europea – che noi abbiamo salutato con favore perché siamo in emergenza, bisogna difendersi – deve diventare un driver di sviluppo aggiuntivo, non sostitutivo”. Così Daniela, segretaria generale Cisl, a margine del congresso Cisl Palermo Trapani, nel capoluogo siciliano. xd6/vbo/gtrUnlimited News - Notizie dal mondo